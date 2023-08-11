"Я вже забув про Мойзеса. Я пишаюся тими футболістами, які залишилися з нами. Ми хочемо вдосконалюватися. Більші клуби можуть купувати наших гравців, але вони не куплять нашу душу.

Кайседо шокував Ліверпуль відмовою – рекордний трансфер зривається

У нас є позиції, які потрібно підсилити, щоб укомплектувати команду. У минулому сезоні ми виступили на рівні Ліверпуля і краще за Челсі. Я хочу футболістів, які матимуть за честь грати за Брайтон", – сказав Де Дзербі.

Кайседо – головна персона на ринку АПЛ прямо зараз. Брайтон погодився продати хавбека в Ліверпуль за 110 мільйонів фунтів, однак сам еквадорець зірвав трансфер, захотівши перейти в Челсі.

Мойзес відіграв лише один повноцінний сезон в АПЛ, однак прогрес під керівництвом Роберто Де Дзербі дав змогу 21-річному хавбеку миттєво піти на підвищення.