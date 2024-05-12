Бенфіка переграла Аруку (5:0) у 33 турі чемпіонату Португалії. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 33 тур

Бенфіка – Арука – 5:0

Голи: Ді Марія, 25 (пен), Кьокчю, 32 (пен), Сілва, 42, 46, Тенгстедт, 77

Трубін виконав обіцянку, яку дав юному вболівальнику

Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі Бенфіки, а ось український захисник Богдан Мілованов опинився на лаві запасних у Аруки.

У першому таймі Трубіну навіть не довелося вступати в гру. Гості завдали за 45 хвилин лише один удар у бік воріт, але дуже невдалий. "Орли" повністю контролювали хід зустрічі і організували три голи. Рахунок міг бути більшим, оскільки Аруку виручила один раз стійка.

По перерві Бенфіка забила четвертий м'яч і малюнок гри не змінився. Спроби Аруки організувати атаки провалювалися. А "орли" навпаки діяли гостро.

Анатолію Трубіну у підсумку вдалося зберегти свої ворота "сухими" у 13 раз в чемпіонаті Португалії.

Бенфіка має 79 балів і перебуває на другій сходинці у турнірні таблиці. Арука розташувалася на сьомому місці з 46 очками.

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