Брайтон шикарно розпочав чемпіонат, розгромивши Лутон і Вулверхемптон з однаковим рахунком – по 4:1. "Чайки" демонстрували дуже ефектну гру, тож у зустрічі з традиційно прагматичним Вест Хемом всі очікували на успіх. Щоправда, лондонці тиждень тому переграли Челсі, однак перед тим вони розписали нічию з Борнмутом.

Те, що побачили вболівальники на "Амексі", шокувало. Брайтон володів м'ячем 80% ігрового часу й завдав вдвічі більше ударів, однак до 80-ї хвилини горів з рахунком 0:3. Гості вийшли вперед вже на 19-й хвилині, коли Вебстер помилився на фланзі під тиском Антоніо – Майкл увійшов у штрафний і неоковирно покотив вздовж лінії воротарського.

Данк не завадив форварду, а Гілмор не зміг накрити Ворд-Проуза. Джеймс забив майже у порожні ворота. Брайтон відповів значною кількість ударів, однак Вест Хем продовжив створювати гостріші моменти – і на початку другого тайму це вилилось у гол Боуена.

Бенрама втік по флангу, дочекався ривка від Боуена й виконав подачу в штрафний. Еступіньян за Джарродом не встежив, дозволивши йому реалізувати вихід віч-на-віч. 0:2! На 63-й же Антоніо відкрився у величезній шпарині між центрбеками, прийняв пас від Боуена, розвернувся навколо Вебстера й забив третій гол. 0:3.

Брайтон відквитав один м'яч на 81-й хвилині зусиллями Гросса, якому вдався класний дальній удар у лівий нижній кут. На більше підопічних Роберто Де Дзербі не вистачило, тож фінальний свисток зафіксував перемогу Вест Хема з рахунком 3:1.