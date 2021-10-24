"Поперечина, штанга. Треба сказати, що трошки пощастило нам у цій грі. Але колись невезіння мало закінчитися.

Невезіння одеситів у відеоогляді матчу Чорноморець – Львів – 1:1

У діях нашої команди не завжди була впевненість і було багато технічного браку. Думаю, що ця нервозність через те, що на нас тиснув результат. Жодна з команд не хотіла програвати. Тому що це був матч навіть не за 6, а за 9 очок. Ми сподівалися, що візьмемо тут три бали і перервемо цю серію.

Невелика кількість моментів біля воріт суперника пояснюється знову ж таки нервозністю гравців. Можливо, помилилися з вибором плану на гру, тому що у першому таймі нам було необхідно закрити фланги, а у другому – їх освіжити. Як наслідок, у другій половині гри це спрацювало, а у першій – вийшло гірше.

З моменту, як я пішов з Чорноморця минуло 46 місяців. Але емоції від повернення в Одесу переповнюють. Адже це – одне з трьох міст, які мені дуже подобаються. Це місто моря. Хоча найголовніший спогад за період роботи у Чорноморці – перемога над Динамо", – сказав Дулуб у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, після 12-ти турів Львів та Чорноморець ділять між собою 13 та 14 сходинки, маючи у своєму активі по 7 очок.

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