Чорноморець не зумів втримати перемогу над Львовом (1:1) у 12-му турі української Прем'єр-ліги. Звіт про зустріч читайте на Футбол 24.

Ігрову програму суботи в УПЛ закривали одеська та львівська команди. Перед стартом поєдинку в обох справи погані (гірше лише в Маріуполя) – по шість очок та розташування на дні таблиці. Матч обіцяв бути запеклим, хоча б з огляду на турнірне становище.

Верес із дублем Шестакова впевнено здолав Маріуполь і наблизив відставку Маркевича

Але все сталось не так, як гадалось. Відверто нудним видався перший тайм з нулем ударів у площину воріт та мінімальною перевагою Чорноморця. Найгостріший момент мав Цітаішвілі на 29-й хвилині. Роман Вантух чудово прострілив у центр штрафного, а Георгій виграв боротьбу в оборонців і пробив, але м'яч просвистів над поперечкою. Зрештою, орендований у Динамо хавбек був чи не найактивнішим серед "моряків".

По перерві гра загострилась. Львів намагався схилити терези на свою користь, але пропустив у контратаці. Вантух з лівого флангу віддав на Смирного, а той відпасував у центр на Михайленка. Микола наважився на дальній удар і не прогадав. М'яч у польоті влучив у Леку та змінив траєкторію – Ільющенков намагався врятувати, але не зумів.

За кілька хвилин львів'яни могли вдруге виймати м'яч зі своїх воріт, але їх врятувала поперечка. Миттєво спрацювало чи не головне футбольне правило – не забиваєш ти, забивають тобі. Ернест отримав чудовий пас з правого флангу, виграв боротьбу у двох оборонців, грудьми прийняв м'яч та розстріляв Кучерука. Команди після цього обмінювались моментами, а на 90+1 хвилині Олександра Ільющенкова вдруге врятував каркас. Зрештою, фінальний свисток так і зафіксував нічию 1:1.

Львів набрав 7 залікових балів та піднявся на 13-ту сходинку, обійшовши Минай. Чорноморець, для якого це 8 матч без перемог в УПЛ (4 мирових і 4 поразки) розташувався на 14 місці із 7 пунктами.

Шахтар у більшості дотиснув Ворсклу і наздогнав Динамо – Де Дзербі перевернув гру замінами, полтавців підвів лідер