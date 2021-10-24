"Перекладина, штанга. Надо сказать, что немножко повезло нам в этой игре. Но когда-то невезение должно было закончиться.

Невезение одесситов в видеообзоре матча Черноморец – Львов – 1:1

В действиях нашей команды не всегда была уверенность и было много технического брака. Думаю, что эта нервозность из-за того, что результат довлел. Ни одна из команд не хотела проигрывать. Потому что это был матч даже не за 6, а за 9 очков. Мы надеялись, что возьмем здесь три очка и прервем эту серию.

Небольшое количество моментов у ворот соперника объясняется опять же нервозностью игроков. Возможно, ошиблись с выбором плана на игру, потому что в первом тайме нам было необходимо закрыть фланги, а во втором – их освежить. Как следствие, во второй половине игры это сработало, а в первой – получилось хуже.

С момента, как я ушел из Черноморца прошло 46 месяцев. Но эмоции от возвращения в Одессу переполняют. Ведь это – один из трех городов, которые мне очень нравятся. Этот город моря. Хотя главное воспоминание за период работы в Черноморце – победа над Динамо", – сказал Дулуб в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, после 12-ти туров Львов и Черноморец делят между собой 13 и 14 места, имея в своем активе по 7 очков.

Черноморец расписал голевую ничью со Львовом – безвыигрышная серия "моряков" продолжается восемь игр