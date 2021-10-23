Чорноморець та Львів не виявили сильнішого у 12-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Перша 45-хвилинка не була яскравою у плані атак, але друга виправдала сподівання вболівальників. Відкрив рахунок Михайленко, пробивши з-за меж штрафного.

Чорноморець розписав гольову нічию зі Львовом – безвиграшна серія "моряків" триває вісім ігор

Львів відповів досить швидко завдяки індивідуальним діям Ернеста. До і після голу "містян" одесити могли забивати ще, але двічі Ільющенкова рятувала поперечка. Львів і Чорноморець тепер мають в активі по 7 залікових балів та розташувались на 13-14 сходинках.