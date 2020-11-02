"Перед матчем, звичайно, коліна тремтіли. Коли мені повідомили, що вийду у старті, трохи хвилювався.

Нещерет став другим наймолодшим голкіпером Динамо в чемпіонатах України

Але ближче до матчу все пройшло. Кожен підійшов, підтримав, сказав, щоб я не хвилювався, вони все зроблять, щоб дебют пройшов чудово", – сказав Руслан Нещерет в ефірі Профутбол Digital.

Нагадаємо, матч Динамо проти СК Дніпро-1 став дебютним для Руслана у складі киян. Поєдинок завершився мінімальною перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:1.

Динамо здобуло вольову перемогу над Дніпро-1 перед Барселоною – команда Луческу зберегла відрив від Шахтаря