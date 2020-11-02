"Коліна тремтіли": Нещерет розповів про підтримку одноклубників перед дебютом за Динамо
10:16 - Читать на русском
Молодий голкіпер Динамо Руслан Нещерет поділився враженнями від дебюту за першу команду киян.
завершено
Володимир Адамюк 35’
Віктор Циганков 43’
35’ Володимир Адамюк
43’ Віктор Циганков
"Перед матчем, звичайно, коліна тремтіли. Коли мені повідомили, що вийду у старті, трохи хвилювався.
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Але ближче до матчу все пройшло. Кожен підійшов, підтримав, сказав, щоб я не хвилювався, вони все зроблять, щоб дебют пройшов чудово", – сказав Руслан Нещерет в ефірі Профутбол Digital.
Нагадаємо, матч Динамо проти СК Дніпро-1 став дебютним для Руслана у складі киян. Поєдинок завершився мінімальною перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:1.
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