"Перед матчем, конечно, коленки тряслись. Когда мне об этом сообщили, чуть-чуть волновался.

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Но ближе к матчу все прошло. Каждый подошел, поддержал, сказал, чтобы я не волновался, они все сделают, чтобы дебют прошел отлично", – сказал Руслан Нещерет в ефире Профутбол Digital.

Напомним, матч Динамо против СК Днепр-1 стал дебютным для Руслана в составе киевлян. Поединок завершился минимальной победой "бело-синих" со счетом 2:1.

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