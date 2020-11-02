"Коленки тряслись": Нещерет рассказал о поддержке одноклубников перед дебютом за Динамо
10:16 - Читати українською
Молодой голкипер Динамо Руслан Нещерет поделился впечатлениями от дебюта за первую команду киевлян.
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Владимир Адамюк 35’
Виктор Цыганков 43’
35’ Владимир Адамюк
43’ Виктор Цыганков
"Перед матчем, конечно, коленки тряслись. Когда мне об этом сообщили, чуть-чуть волновался.
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Но ближе к матчу все прошло. Каждый подошел, поддержал, сказал, чтобы я не волновался, они все сделают, чтобы дебют прошел отлично", – сказал Руслан Нещерет в ефире Профутбол Digital.
Напомним, матч Динамо против СК Днепр-1 стал дебютным для Руслана в составе киевлян. Поединок завершился минимальной победой "бело-синих" со счетом 2:1.
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