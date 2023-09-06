"Почеттино хотел, чтобы я остался в Челси. Он сказал мне, что я буду играть, что он мне доверяет. Но я решил, что перемены пойдут мне на пользу. Я жаждал перемен. Мне позвонил Томас Тухель, после чего я был близок к переходу в Баварию. К сожалению, эта возможность возникла из-за травмы коллеги... И хоть я не играл под руководством Тухеля в Челси, мне было приятно услышать, что я ему нужен.

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Что заставило меня отказать Баварии и сказать "да" Реалу? В конце концов, Реал – это Реал. Когда вам звонят из Реала, ты не думаешь дважды. Сейчас я чувствую себя хорошо в этой команде, перед тем как прийти сюда, я уже знал многих игроков команды. Мне комфортно в Мадриде. Думаю, адаптация проходит хорошо.

Лунин? У меня всегда были хорошие отношения с другими вратарями – когда я играл и когда сидел в запасе. Здоровая конкуренция полезна для команды. Она заставляет выкладываться на полную мощность и демонстрировать свои лучшие качества. Это то, что мы собираемся сделать", – цитирует Кепу Marca.

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