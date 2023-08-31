Влітку тренерський штаб підштовхував українця до зміни клубної прописки. Карло Анчелотті хотів позбутися нашого земляка і купити іншого дублера для Тібо Куртуа. Однак Лунін витримав тиск і не змінив свого рішення – залишитися в Реалі.

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За інформацією Marca, Андрій не просто зайняв непохитну позицію, а й зробив відповідні висновки. Він почав краще працювати над своєю грою. Це стало помітно як на тренуваннях, так і під час матчів. Також Лунін змінив свій підхід до інтеграції в колектив – взаємини з одноклубниками стали тіснішими, а участь в повсякденному житті команди за межами поля активнішою.

Такі метаморфози не залишилися поза увагою. Анчелотті був дуже задоволений і вирішив винагородити українця. Слід зауважити, що це сталося ще до травми Куртуа. Пошкодження головного конкурента лише пришвидшило появу українця в офіційних матчах Реала. Впевнена гра проти Атлетіка й Альмерії лише закріпили позитивні зміни.

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Хоча проти Сельти вже грав Кепа Аррісабалага, це жодним чином не стосується Луніна. Питань до нього немає. Ба більше, Анчелотті вирішив винагородити Андрія. Щонайменше, наш земляк буде грати в Кубку Короля. Цей турнір повністю віддадуть українцю – без загрози втратити місце в складі на пізніх стадіях плей-офф, як це було торік.