Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг наполягає, що його обов’язок – забезпечити сувору дисципліну та змінити культуру в команді.

"Клуб просив мене дотримуватися чіткої лінії. Це сталося через те, що коли я прийшов в Манчестер Юнайтед, в команді не було дисципліни.

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Встановити правила та стежити за їх виконанням – моя робота. Це потребує часу, перш ніж ви прийдете до певного результату. Звичайно, нікого не карають за одну помилку. Правила стосуються персоналу, гравців чи будь-кого іншого. Існує структура, яка не дозволяє перетинати лінії", – цитує наставника манкуніанців Daily mail.

Нагадаємо, нещодавно Тен Хаг виключив зі складу першої команди вінгера Джейдона Санчо через "проблеми з дисципліною".

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