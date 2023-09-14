У четвер, 14 вересня, Манчестер Юнайтед оголосив на своєму офіційному сайті про відсторонення Джейдона Санчо від першої команди. У клубній заяві йдеться про те, що 23-річний гравець тренуватиметься окремо від основної команди доти, доки не вирішить проблеми зі своєю дисципліною.

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Нагадаємо, що Санчо пропустив матч АПЛ з Арсеналом (1:3), після чого написав гнівний пост на адресу головного тренера команди Еріка тен Хага в соціальних мережах. "Я несправедливо довго був цапом-відбувайлом, хоча викладався на тренуваннях. Не вірте всьому, що читаєте", – заявив тоді Санчо.

The Athletic повідомляв, що клуб був готовий продати атакувального хавбека за 65 млн фунтів в один із клубів Саудівської Аравії. Однак сам Санчо відхилив цей запит, оскільки не мав наміру продовжувати свою кар'єру на Близькому Сході.

Нагадаємо, у 2021-му МЮ виклав Борусії за Санчо 85 мільйонів євро.

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