Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг настаивает, что его обязанность – обеспечить строгую дисциплину и изменить культуру в команде.

"Клуб просил меня придерживаться четкой линии. Это произошло из-за того, что когда я пришел в Манчестер Юнайтед, в команде не было дисциплины.

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Установить правила и следить за их исполнением – моя работа. Это требует времени, прежде чем вы придете к определенному результату. Конечно, никого не наказывают за одну ошибку. Правила касаются персонала, игроков или любого другого. Существует структура, которая не позволяет пересекать линии", – цитирует наставника манкунианцев Daily mail.

Напомним, недавно Тен Хаг исключил из состава первой команды вингера Джейдона Санчо из-за "проблем с дисциплиной".

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