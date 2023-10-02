"Люди після стількох суддівських помилок вже просто починають рахувати гроші. І це нормально.

Стимулом повинні бути гроші – клуб УПЛ придумав спосіб, як карати арбітрів за грубі помилки

Робота суддівської бригади на одному матчі коштує 139 тисяч гривень. Плюс VAR – ще 128 тисяч гривень. Загалом 267 тисяч за повний пакет, хоча VAR зламався, і всі це розуміють.

Тому просто множимо 139 тисяч на 15 і отримуємо більше 2 мільйонів на рік трьома траншами до березня місяця. Коли ти платиш такі гроші, то хочеш, аби підрядник робив свою справу якісно", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, напередодні медіаменеджер Миная Мирослав Небесник запропонував карати суддів за їхні помилки урізанням гонорару до 70%.

Детектор брехні, публічне жеребкування та відкритий рейтинг арбітрів – відбулось засідання власників клубів УПЛ