"Люди после стольких судейских ошибок уже просто начинают считать деньги. И это нормально.

Стимулом должны быть деньги – клуб УПЛ придумал способ, как наказывать арбитров за грубые ошибки

Работа судейской бригады на одном матче стоит 139 тысяч гривен. Плюс VAR – еще 128 тысяч гривен. В общем 267 тысяч за полный пакет, хотя VAR сломался, и все это понимают.

Поэтому просто умножаем 139 тысяч на 15 и получаем более 2 миллионов в год тремя траншами до марта месяца. Когда ты платишь такие деньги, то хочешь, чтобы подрядчик делал свое дело качественно", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, накануне медиаменеджер Миная Мирослав Небесник предложил наказывать судей за их ошибки урезанием гонорара до 70%.

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