"Завжди хочеться говорити про футбол, але українські арбітри не дають нам цього робити. У суддів завжди було купа помилок, але зараз кількість цих помилок зашкалює. Особливо у цьому сезоні.

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Якщо брати конкретно Минай – вісім результативних помилок. І це лише ті, явні, які визнають, подекуди, самі керівники суддівського корпусу. Наприклад, та помилка, яка була у матчі Минай – Шахтар, коли Георгій Судаков заробив пряму червону картку і це бачили всі, окрім головного рефері, який перебував у кількох метрах.

Коли президенти клубів зустрічались між собою – висловлювали багато думок. Навіть відправляти суддів на детектор брехні. Так, це з області фантастики, але якось потрібно з цим боротись. Минай пропонує на загальний розгляд власників клубів і керівництва УПЛ наступну пропозицію. Щоб з того гонорару, який отримують судді (з тих внесків, які клуби сплачують на УПЛ і УАФ), у разі результативної помилки, яка вплинула на результат матчу (наприклад, те ж саме вилучення Судакова), повертати якусь певну суму. На наш погляд – 70% від гонорару.

Це ж звичайні ділові відносити. Якщо підрядник не виконав, або неякісно виконав роботу перед замовником, то є санкції. Ми за те, щоб по-олдскульному карати гривнею. Направимо лист всім клубам та керівництву УПЛ. Послухаємо, що скажуть, а потім будемо ухвалювати рішення", – сказав Небесник в ефірі УПЛ-ТБ.

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