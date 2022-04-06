Зоря не дозволяла Кочергіну переходити в Ракув, з яким українець вже підписав контракт, але трансферний комітет ФІФА став на бік футболіста. Таким чином, 25-річний хавбек може дебютувати за команду з Ченстохови вже 10 квітня у поєдинку зі Шльонськом. Про це повідомляє TaToTake.

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Угода Владислава з луганцями була розрахована до завершення поточного сезону, але за відмову підписувати новий контракт керівництво Зорі відправило гравця в дубль. Востаннє Кочергін грав за першу команду в офіційному матчі ще 3 жовтня 2021-го.

До слова, після 27-ми турів Екстракляси Ракув посідає друге місце, відстаючи від Погоні на 1 пункт.