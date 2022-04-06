21-річний грузин став гравцем краківської Вісли, інформує прес-служба клубу. Орендна угода розрахована до 30 червня цього року.

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"Біла зірка" останні кампанії проводить не надто вдало, а у поточному сезоні після 27-ми турів розташувалась у зоні вильоту на 16-й сходинці. Відтак, Цітаішвілі повинен допомогти Віслі врятувати прописку в еліті.

Зауважимо, для Георгія ця оренда є вже третьою поспіль. Весняну частину минулої кампанії він провів у Ворсклі, а сезон 2021/22 – у Чорноморці. За "одеситів" вінгер награв 15 поєдинків, забивши один м'яч.

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