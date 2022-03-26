Ракув на своєму офіційному сайті повідомив про прихід Кочергіна на правах вільного агента. Контракт розрахований на 3 роки, з червня 2022 по 2025 роки, з можливістю пролонгування ще на рік.

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"Я дуже радий бути тут, і мене так тепло зустріли. Я хотів би повернутися до звичайних тренувань, щоб моя гра якомога швидше допомогла команді. Я пишаюся тим, що граю в Польщі, і дякую полякам за те, що вони так допомагають Україні", – зазначив Владислав після підписання угоди.

Зазначається, що Кочергін мав стати гравцем Ракува влітку, але поправки ФІФА щодо переходів українських футболістів дозволили трансферу відбутись вже зараз. Останнім його клубом була Зоря, за яку хавбек не грав з жовтня через бажання покинути клуб.

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