Заря не разрешала Кочергину переходить в Ракув, с которым украинец уже подписал контракт, но трансферный комитет ФИФА принял сторону футболиста. Таким образом, 25-летний хавбек может дебютировать за команду из Ченстоховы уже 10 апреля в поединке со Шленском. Об этом сообщает TaToTake.

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Соглашение Владислава с луганчанами было рассчитано до завершения текущего сезона, но за отказ подписывать новый контракт руководство Зари отправило игрока в дубль. В последний раз Кочергин играл за первую команду в официальном матче еще 3 октября 2021 года.

К слову, после 27-ми туров Экстраклясы Ракув занимает второе место, отставая от Погони на 1 пункт.