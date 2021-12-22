Півзахисник Зорі Владислав Кочергін відмовився від пропозиції Металіста, повідомив Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

"Незамінних – немає": Скрипник – про заслання Кочергіна у дубль Зорі

За інформацією журналіста, харківський клуб вів переговори з гравцем, запропонувавши йому розкішні умови. Сам футболіст жодних сум за свій трансфер не називав, бо не планує продовжувати кар'єру в України – Кочергін бачить себе у інших європейських чемпіонатах. Його агент займається пошуками клубів – інтерес є з боку команд Бельгії, Португалії та Австрії, легке зацікавлення з чемпіонатів Іспанії та Німеччини.

Нагадаємо, нині Владислав перебуває у дублі Зорі через небажання продовжувати з луганцями контракт, який спливає влітку 2022 року. Його клаусула становить 1,5 млн євро. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

До слова, у поточному сезоні Кочергін провів за команду Віктора Скрипника 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 3 результативні передачі.

"Кочергін вже мав такий досвід – не грати": агент хавбека Зорі – про несподіване переведення свого клієнта у дубль