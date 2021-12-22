Полузащитник Зари Владислав Кочергин отказался от предложения Металлиста, сообщил Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

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По информации журналиста, харьковский клуб вел переговоры с игроком, предложив ему роскошные условия. Сам футболист никаких сумм за свой трансфер не называл, потому что не планирует продолжать карьеру в Украине – Кочергин видит себя в других европейских чемпионатах. Его агент занимается поисками клубов – интерес есть со стороны команд Бельгии, Португалии и Австрии, легкий интерес из чемпионатов Испании и Германии.

Напомним, ныне Владислав находится в дубле Зари из-за нежелания продлевать с луганцами контракт, истекающий летом 2022 года. Его клаусула составляет 1,5 млн евро. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

К слову, в текущем сезоне Кочергин провел за команду Виктора Скрипника 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

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