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Кобра офіційно виключена з Першої ліги

17:57 622 Читать на русском
Кобра офіційно виключена з Першої ліги
Кобра / фото: ФК Кобра

Харківська Кобра не буде далі брати участь у Першій лізі чемпіонату України.

КДК ФФУ виключив Кобру зі складу учасників змагань Першої ліги ПФЛ. Результати матчів харківської команди були анульовані. У зв'язку з цим відбулися зміни в турнірній таблиці чемпіонату Першої ліги, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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Нагадаємо, Кобра не проводить матчі у Першій лізі від 4 туру. Перед 5 туром у ПФЛ надійшов лист від ФК Кобра, де зазначалось, що команда не має змоги поїхати на матч 5 туру Першої ліги проти Зірки.

Теги
Перша ліга КДК ФФУ ПФЛ Кобра Кобра
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