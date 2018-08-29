Кобра офіційно виключена з Першої ліги

Харківська Кобра не буде далі брати участь у Першій лізі чемпіонату України.

КДК ФФУ виключив Кобру зі складу учасників змагань Першої ліги ПФЛ. Результати матчів харківської команди були анульовані. У зв'язку з цим відбулися зміни в турнірній таблиці чемпіонату Першої ліги, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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Нагадаємо, Кобра не проводить матчі у Першій лізі від 4 туру. Перед 5 туром у ПФЛ надійшов лист від ФК Кобра, де зазначалось, що команда не має змоги поїхати на матч 5 туру Першої ліги проти Зірки.