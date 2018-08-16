Кобра відмовилась їхати на матч із Зіркою, ПФЛ виключить команду з Першої ліги

Іспанія — 14:52 436
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Ла Ліга буде проводити матчі у Північній Америці: Реал та Барселона можуть зіграти в США вже у цьому сезоні
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Кубок України: визначено дату проведення фіналу турніруКубок України — 14:07 588
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Зінченко все ще може покинути Манчестер Сіті – Бетіс та Жирона претендують на українцяАнглія — 13:08 808
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Україна зберегла позиції в оновленому рейтингу ФІФА, Франція вийшла у лідериЗбірна України — 12:34 1310
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Карпати очолив Жозе Мораіш – екс-асистент МоуріньюУкраїна — 12:11 4172
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