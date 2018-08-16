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Кобра відмовилась їхати на матч із Зіркою, ПФЛ виключить команду з Першої ліги

13:44 539 Читать на русском
Кобра відмовилась їхати на матч із Зіркою, ПФЛ виключить команду з Першої ліги
ФК Кобра / Фото з соцмереж

Харківський клуб Кобра буде виключений зі змагань Першої ліги.

ПФЛ отримала лист від ФК Кобра про те, що команда не має можливості виїхати на матч п’ятого туру Першої ліги до Кропивницького.

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У зв’язку з цим ПФЛ передасть відповідні документи до КДК ФФУ. Рішення про зняття команди буде ухвалено відповідно до Дисциплінарних правил ФФУ, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

Нагадаємо, що матч четвертого туру в Харкові, де Кобра мала приймати Гірник-Спорт, також не відбувся.

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Зірка - Кобра: Субота 18 серпня 2018

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