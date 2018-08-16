Кобра відмовилась їхати на матч із Зіркою, ПФЛ виключить команду з Першої ліги

Харківський клуб Кобра буде виключений зі змагань Першої ліги.

ПФЛ отримала лист від ФК Кобра про те, що команда не має можливості виїхати на матч п’ятого туру Першої ліги до Кропивницького.

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У зв’язку з цим ПФЛ передасть відповідні документи до КДК ФФУ. Рішення про зняття команди буде ухвалено відповідно до Дисциплінарних правил ФФУ, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

Нагадаємо, що матч четвертого туру в Харкові, де Кобра мала приймати Гірник-Спорт, також не відбувся.

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