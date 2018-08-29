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Кобра официально исключена из Первой лиги

17:57 19 Читати українською
Кобра официально исключена из Первой лиги
Кобра / фото: ФК Кобра

Харьковская Кобра не будет дальше участвовать в Первой лиге чемпионата Украины.

ДК ФФУ исключил Кобру из состава участников соревнований Первой лиги ПФЛ. Результаты матчей харьковской команды были аннулированы. В связи с этим произошли изменения в турнирной таблице чемпионата Первой лиги, сообщает официальный сайт ПФЛ.

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Напомним, Кобра не проводит матчи в Первой лиге от 4 тура. Перед 5 туром в ПФЛ поступило письмо от ФК Кобра, где отмечалось, что команда не имеет возможности поехать на матч 5 тура Первой лиги против Зирки.

Теги
Первая лига КДК ФФУ ПФЛ Кобра Кобра
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