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Перша ліга: Оболонь-Бровар на останніх хвилинах вирвав перемогу у Агробізнеса

22:41 110 Читать на русском
Перша ліга: Оболонь-Бровар на останніх хвилинах вирвав перемогу у Агробізнеса
ФК Агробізнес

Відбувся заключний матч 6 туру Першої ліги чемпіонату України.

Оболонь-Бровар приймав вдома Агробізнес у рамках 6 туру Першої ліги. Протягом усього матчу рахунок на табло був 0:0, допоки на 90+3 хвилині гравець Оболоні Островський не вивів свою команду вперед.

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Після цієї гри Оболонь-Бровар піднявся на 5 сходинку, маючи у своєму активі 11 очок, Агробізнес залишається у зоні вильоту з 2 заліковими пунктами.

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Чемпіонат України. Перша ліга. 6 тур.

Оболонь-Бровар – Агробізнес – 1:0

Гол: Островський, 90+3

Перша ліга6 турОболонь-Арена (Київ)

Оболонь-Бровар - Агробізнес: Понеділок 27 серпня 2018

Оболонь-Бровар
Матч завершено
1 : 0
Агробізнес
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Теги
Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Перша ліга Агробізнес Агробізнес Оболонь-Бровар - Агробізнес
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