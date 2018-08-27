Перша ліга: Оболонь-Бровар на останніх хвилинах вирвав перемогу у Агробізнеса

Відбувся заключний матч 6 туру Першої ліги чемпіонату України.

Оболонь-Бровар приймав вдома Агробізнес у рамках 6 туру Першої ліги. Протягом усього матчу рахунок на табло був 0:0, допоки на 90+3 хвилині гравець Оболоні Островський не вивів свою команду вперед.

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Після цієї гри Оболонь-Бровар піднявся на 5 сходинку, маючи у своєму активі 11 очок, Агробізнес залишається у зоні вильоту з 2 заліковими пунктами.

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Чемпіонат України. Перша ліга. 6 тур.

Оболонь-Бровар – Агробізнес – 1:0

Гол: Островський, 90+3