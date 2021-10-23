"Я не сказав би, що до Селезньова та Мілевського потрібен особливий підхід. Всі від них відмовилися. З Мілевським і Селезньовим жоден з тренерів не хотів працювати. Я знав їх. Це порядні хлопці, які багато дали українському футболу. Це серйозні, неординарні особистості в нашому футболі, так що я не боявся, і я хотів з такими людьми працювати, тому що для мене, молодого тренера на старті кар'єри – це величезний досвід.

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Конфлікт з Мілевським? Це не конфлікт (Артем відмовився виконувати установку Кобіна і виходити на матч проти Олександрії, – прим.). Це історія, в якій Тьома повинен був вирішити для себе, навіщо йому футбол. Ми нормально з ним розійшлися. Ми не зідзвонюємося зараз, але конфлікту немає. Якщо його якось побачу – обійму.

Запрошення Селезньова – це була моя ініціатива. Я знав, наскільки це буде важливо. Від Жені, по суті, теж всі відмовилися. І той конфлікт, який був у нього в Колосі, теж йому не додав очок. Я знав Женін характер, знав і не боявся. Я знав, як він готується до матчів. Людина вміє забивати голи і віддає 100% сил на полі – тут у мене сумнівів немає. Коли я озвучив, що беремо Селезньова, то всі були шоковані. Мені сказали: "Якщо тобі потрібен геморой на свою голову, то бери". Я відповів: "Мені потрібен футболіст, який допоможе вирішити певні завдання на полі".

Селезньову потрібно було допомогти досягти своєї мрії, яку він поставив перед собою (побити бомбардирський рекорд Шацьких і Реброва в УПЛ, – прим.). При правильному підході до справи Женя, я більш ніж упевнений, допоможе Минаю, а клуб допоможе Селезньову. Я говорив йому: "Женя, у тебе ситуація після Колоса не найкраща, і взагалі, ти людина, за якою стежитимуть, за яким будуть полювати. Я не думаю, що є багато людей, які зацікавлені, щоб Селезньов побив бомбардирський рекорд.

У колективі у Жені серйозний авторитет. У нас багато молодих гравців, які на нього дивляться, заглядають йому у рот, спостерігають, як він веде себе у деяких ситуаціях, вчаться у нього", – сказав Кобін в інтерв'ю Youtube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, аби побити бомбардирський рекорд УПЛ Селезньову залишилося забити сім голів. У поточному сезоні у 36-річного нападника жодного м'яча в дев'яти іграх.

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