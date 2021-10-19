"У мене ніколи не було улюбленого нападника. Мені подобаються всі футболісти. Ну кого я виберу? Мессі не з цієї планети. Він з іншої прилетів до нас показати, що треба робити.

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Роналду – топ-футболіст. Ібрагімовіч, Бензема. Їх повно, як я виділю когось? У кожного свої якості, взяти тих же Мбаппе, Холанда, Анрі був. Це трохи інший рівень.

Я грав проти Мессі. Що тут скажеш? Теоретично можна навчитися того, що робить Кріштіану. Що робить Мессі – неможливо. Чому? Тебе кружляє Барса, не зрозумієш куди бігти", – сказав Селезньов в інтерв'ю YouTube-каналу МУХА.

Нагадаємо, нині 36-річний Євген намагається побити бомбардирський рекорд УПД, виступаючи за Минай.

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