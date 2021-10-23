"Я не сказал бы, что к Селезневу и Милевскому нужен особый подход. Все от них отказались. С Милевським и Селезневым ни один из тренеров не хотел работать. Я знал их. Это порядочные ребята, которые много дали украинскому футболу. Это серьезные, неординарные личности в нашем футболе, так что я не боялся, и я хотел с такими людьми работать, потому что для меня, молодого тренера на старте карьеры – это огромный опыт.

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Конфликт с Милевским? Это не конфликт (Артем отказался выполнять установку Кобина и выходить на матч против Александрии, – прим.). Это история, в которой Тёма должен был решить для себя, зачем ему футбол. Мы нормально с ним разошлись. Мы не созваниваемся сейчас, но конфликта нет. Если его как-то увижу – обниму.

Приглашение Селезнева – это была моя инициатива. Я знал, насколько это будет важно. От Жени, по сути, тоже все отказались. И тот конфликт, который был у него в Колосе, тоже ему не добавил очков. Я знал Женин характер, знал и не боялся. Я знал, как он готовится к матчам. Человек умеет забивать голы и отдает 100% сил на поле – тут у меня сомнений нет. Когда я озвучил, что берем Селезнева, то все были в шоке. Мне сказали: "Если тебе нужен геморрой на свою голову, то бери". Я ответил: "Мне нужен футболист, который поможет решить определенные задачи на поле".

Селезневу нужно было помочь достичь своей мечты, которую он поставил перед собой (побить бомбардирский рекорд Шацких и Реброва в УПЛ, – прим.). При правильном подходе к делу Женя, я более чем уверен, поможет Минаю, а клуб поможет Селезневу. Я говорил ему: "Женя, у тебя ситуация после Колоса не самая лучшая, и вообще, ты человек, за которым будут следить, за которым будут охотиться. Я не думаю, что есть много людей, которые заинтересованы, чтобы Селезнев побил бомбардирский рекорд.

В коллективе у Жени серьезный авторитет. У нас много молодых игроков, которые на него смотрят, заглядывают ему в рот, наблюдают, как он ведет себя в некоторых ситуациях, учатся у него", – сказал Кобин в интервью Youtube-каналу "BurBuzz".

Напомним, чтобы побить бомбардирский рекорд УПЛ Селезневу осталось забить семь голов. В текущем сезоне у 36-летнего нападающего ни одного мяча в девяти играх.

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