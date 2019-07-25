Клюйверт став директором академії Барселони

Колишній нападник каталонців отримав важливу посаду в клубній структурі.

Патрік Клюйверт очолив клубну академію Барселони, інформує офіційний сайт "блаугранас".

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Контракт нідерландського фахівця розрахований до червня 2021 року. Нещодавно легендарний форвард втратив роботу у збірній Камеруну, де він працював асистентом головного тренера команди Кларенса Зеєдорфа. Зірковий дует звільнили після провального виступу на цьогорічному КАН.

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Клюйверт грав за Барселону з 1998 по 2004 роки. Страйкер провів у синьо-гранатовій футболці 308 матчів, в яких відзначився 145-ма голами.