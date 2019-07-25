Клюйверт стал директором академии Барселоны

Бывший нападающий каталонцев получил важную должность в клубной структуре.

Патрик Клюйверт возглавил клубную академию Барселоны, информирует официальный сайт "блаугранас".

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Контракт нидерландского специалиста рассчитан до июня 2021 года. Недавно легендарный форвард потерял место в сборной Камеруна, где он работал ассистентом главного тренера команды Кларенса Зеедорфа. Звездный дуэт уволили после провального выступления на КАН.

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Клюйверт играл за Барселону с 1998 по 2004 годы. Страйкер провел в сине-гранатовой футболке 308 матчей, в которых отличился 145-ю голами.