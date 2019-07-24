Іньєста та Вілья особисто зустріли гравців Барселони в Японії – зворушливе відео возз'єднання

Вілья та Іньєста часів виступів за Барселону / Reuters

На каталонців чекав вкрай приємний сюрприз під час літнього турне.

"Блаугранас" перетнулися з колишніми гравцями Барселони, які виступають у чемпіонаті Японії.

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Чемпіонів Іспанії особисто зустріли Давід Вілья і Андрес Іньєста, які грають за місцевий Віссел Кобе. Твіттер каталонського гранда просто вибухнув від світлин і відео з несподіваної зустрічі. Кожен з гравців Барселони вважав за честь підійти і обійнятися з титулованими легендами.

Нагадаємо, Іньєста виступав за Барселону з 2002 по 2018 рік, Вілья – з 2010-го по 2013-ий.

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