Зеєдорф і Клюйверт звільнені зі збірної Камеруну через провал на КАН-2019

Головний тренер Кларенс Зеєдорф і його асистент Патрік Клюйверт втратили роботу в національній команді Камеруну.

Нідерландський дует звільнили через незадовільні результати, повідомляє офіційний твіттер Камерунської федерації футболу.

"Він не створений для цієї роботи", – міністр спорту Камеруну закликав звільнити Зеєдорфа після провалу на Кубку Африки

Зеєдорф очолив збірну Камеруну в серпні 2018 року. Під його керівництвом "неприборкані леви" провели 13 матчів, із яких здобули перемоги лише в 4-х. Зокрема, камерунці вилетіли з Кубка африканських націй-2019 на стадії 1/8 фіналу, поступившись команді Нігерії (2:3).

Тренерська кар'єра Кларенса Зеєдорфа наразі складається невдало. Він вже має негативний досвід роботи з італійським Міланом, китайським Шеньчженем і Депортіво з Ла-Коруньї.