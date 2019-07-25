Аленья різко розкритикував керівництво Барселони – хавбеку не сподобалось рішення віддати його номер де Йонгу

Хавбек Карлес Аленья не захотів миритися з тим, що клуб приніс в жертву його інтереси заради нідерландця.

Барселона віддала 21-ий номер де Йонгу без відома іспанця, інформує AS.

Де Йонг забрав номер іншого гравця Барселони

"Я дуже розчарований діями керівництва, в клубі склалася неприємна ситуація", – так Аленья прокоментував рішення віддати його номер екс-гравцю Аякса. "Блаугранас" наперед пообіцяли де Йонгу його улюблені цифри, навіть не поцікавившись думкою власного вихованця. Також Аленья додав, що до самого Френкі претензій у нього немає – нідерландець особисто підійшов до нього і запитав дозволу на номер.

Нагадаємо, Барса заплатила Аяксу за трансфер де Йонга 75 млн євро.

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