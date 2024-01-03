Український легіонер Роман Яремчук лаконічно висловився щодо свого тріумфу у поєдинку іспанської першості проти Вільяреала (3:1).

Напередодні Валенсія на своєму полі впевнено перемогла Вільяреал в рамках 19-го туру Ла Ліги. Господарі відвантажили у ворота суперника три м'ячі, отримавши у відповідь гол престижу на останній хвилині зустрічі.

Дебютний гол Яремчука в Ла Лізі у відеоогляді матчу Валенсія – Вільяреал – 3:1

У цьому матчі свій перший гол у чемпіонаті Іспанії забив український нападник Роман Яремчук. Після завершення поєдинку наш земляк прокоментував довгоочікуваний момент. "Футбол – це клятий наркотик", – написав Роман на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за Валенсію 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі. Його орендна угода з "кажанами" чинна до літа 2024 року. Transfermаrkt оцінює гравця у 3 млн євро.

"Яремчук не здався": наставник Валенсії відреагував на дебютний гол українця в Ла Лізі