"Я не дуже люблю робити розрахунки. Наша мета – змагатися у кожній грі. Для нас ця гра була важливою, адже сезон розпочався після різдвяних канікул. Метою було бути конкурентоспроможними та показати гарну гру, виконати план. І нам пощастило це зробити – ми виявилися сильними, коли мали можливості.

Дебютний гол Яремчука в Ла Лізі у відеоогляді матчу Валенсія – Вільяреал – 3:1

Я не люблю говорити про конкретних гравців, але все пройшло добре. Пепелу став трендом свого сезону, забивши два голи. Зрештою, всі виглядали добре. Як і Роман Яремчук, котрий забив гол. Чим конкурентоспроможнішими ми будемо як команда, тим ми, безперечно, будемо сильнішими.

Що я думаю про гравців, які потрапили до ротації? Я ціную їхнє ставлення понад усе, бо ніхто з них не здався. Я впевнений, що Яремчук отримає впевненість, забиваючи голи. Наша мета – побудувати команду, в якій буде задіяний кожен. Ми продовжуємо рухатися до нашої цілі

Гра на старті була дуже хорошою. Думаю, ми добре інтерпретували гру. Хлопці попрацювали та здобули велику перемогу. Я задоволений, як команда змагається. Бувають моменти, коли ми не перемагаємо, але все ж робимо все добре. Якщо змагатимемося так само як з Вільяреалом – будемо близькі до того, щоб виграти більше ігор", – цитує Бараху AS.

Нагадаємо, гол у ворота Вільяреала став дебютним для Яремчука у Ла Лізі – раніше він забивав лише у Кубку Іспанії.

Яремчук дебютним голом у Прімері розпочав побиття Вільяреала – українець використав шанс і заробив високі оцінки