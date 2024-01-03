Валенсія вийшла вперед вже на 4-й хвилині: Гайя прорвався лівим флангом і викотив в район одинадцятиметрової позначки під удар Яремчуку – українець не схибив, замкнувши в дотик. В середині тайму Вільяреал міг зрівнювати, але Мамардашвілі у падінні потягнув сферу з лівого кута. За трохи Дуро опинився на газоні після поштовху у спину, і Пепелу з пенальті подвоїв перевагу господарів. На останній хвилині першого тайму кіпер "кажанів" знову врятував свою команду після пострілу впритул. Вже у доданий час гості таки забили, але арбітр угледів офсайд в епізоді.

Яремчук дебютним голом у Прімері розпочав побиття Вільяреала – українець використав шанс і заробив високі оцінки

По перерві Дуро з лінії штрафного влучив у стійку. На 56-й хвилині арбітр призначив ще один одинадцятиметровий, який знову чітко реалізував Пепелу. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки "жовта субмарина" відродила інтригу у матчі результативним ударом Морено. На останніх хвилинах Пепелу мід оформити хет-трик, але кіпер гостей потягнув небезпечний удар зі штрафного. Впевнена перемога Валенсії і чудовий початок року для Романа Яремчука.