Украинский легионер Роман Яремчук лаконично высказался относительно своего триумфа в поединке испанского первенства против Вильярреала (3:1).

Накануне Валенсия на своем поле уверенно победила Вильярреал в рамках 19-го тура Ла Лиги. Хозяева отгрузили в ворота соперника три мяча, получив в ответ гол престижа на последней минуте встречи.

Дебютный гол Яремчука в Ла Лиге в видеообзоре матча Валенсия – Вильярреал – 3:1

В этом матче свой первый гол в чемпионате Испании забил украинский нападающий Роман Яремчук. После завершения поединка наш земляк прокомментировал долгожданный момент. "Футбол – это проклятый наркотик", – написал Роман на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за Валенсию 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Его арендное соглашение с "летучими мышами" действует до лета 2024 года. Transfermаrkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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