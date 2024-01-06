Клуж може підписати іншого українця після скандального відходу Коноплянки
Клуж не поставив хрест на українських гравцях попри провал Євгена Коноплянки.
Голкіпер Максим Коваль опинився на радарах віце-чемпіона Румунії, стверджує Sport.ua.
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Основного воротаря Клужа 21-річного Резвана Саву сватають в Німеччину, тому потрібно шукати заміну. Коваль першу половину сезону непогано відіграв за Шериф, однак молдовани готові відпустити його вільним агентом у січні. 31-річному екс-кіперу Динамо та збірної України достатньо просто узгодити особистий контракт.
Нагадаємо, нещодавно Клуж скандально попрощався з Євгеном Коноплянкою. Півзахисник звинуватив клуб у невиплаті зарплатні, а також розкритикував головного тренера Андреа Мандорліні.
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