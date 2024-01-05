Українець достроково розірвав контракт, награвши за румунський гранд всього 54 хвилини. Коноплянка звинуватив Мандорліні у примітивному футболі і недовірі. Італієць відповів.

Коноплянка озвучив справжню причину відходу з Клужа: "Багато чого в клубі тренеру самому незрозуміло"

"Гадаю, після відходу легко говорити… Я щиро бажаю йому успіху, якого він не мав тут. Крім розмов, потрібно щось показувати, коли настає час. Мені більше нема чого додати. Бажаю йому удачі, а я більше не буду пояснювати, чому він нічого не показав тут", – наводить слова Мандорліні Digi Sport.

Додамо, що Клуж йде на другій сходинці чемпіонату Румунії, відстаючи від Стяуа аж на 8 очок.

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