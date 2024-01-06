Клуж не поставил крест на украинских игроках, несмотря на провал Евгения Коноплянки.

Голкипер Максим Коваль оказался на радарах вице-чемпиона Румынии, утверждает Sport.ua.

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Основного вратаря Клужа 21-летнего Резвана Саву сватают в Германию, поэтому нужно искать замену. Коваль первую половину сезона неплохо отыграл за Шериф, однако молдаване готовы отпустить его свободным агентом в январе. 31-летнему экс-киперу Динамо и сборной Украины достаточно просто согласовать личный контракт.

Напомним, недавно Клуж скандально попрощался с Евгением Коноплянкой. Полузащитник обвинил клуб в невыплате зарплаты, а также раскритиковал главного тренера Андреа Мандорлини.

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