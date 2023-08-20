Як і повідомлялося, Аль-Хіляль офіційно завершив підписання 28-річного Алєксандра Мітровіча. Контракт із нападником розрахований на 3 роки – до літа 2026-го. Про підписання чергового новачка повідомив офіційний Twitter Аль-Хіляля.

Фулхем отримає за трансфер близько 50 мільйонів євро – рекордна угода в історії клубу. Сам Мітровіч став черговим зірковим новачком Аль-Хіляля. У літнє трансферне вікно клуб вже оформив трансфери Неймара, Малкома, Рубена Невеша, Мілінковіча-Савіча, Каліду Кулібалі та Ясіна Буну.

Мітровіч виступав за Фулхем з 2018 року. У складі лондонців він зіграв 206 матчів, забив 111 голів (з них 14 – в минулому сезоні АПЛ) і віддав 22 асисти. Втім, відхід вийшов дещо скандальним – останнім часом серб влаштував бойкот, вимагаючи трансферу. Дійшло до того, що Алєксандар відмовився грати за команду. У своїй заяві Фулхем вказав, що неохоче прийняв пропозицію, оскільки гравець відкрито заявляв про бажання піти.

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