Вінгер Сірікі Дембеле продовжить кар'єру в другому за силою англійському дивізіоні.

Борнмут у своєму твіттері оголосив про повноцінний перехід Сірікі Дембеле в Бірмінгем.

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Сторони не розголошують суму трансферу. Контракт Сірікі з представником Чемпіоншипа розрахований на 3 роки.

Зауважимо, що Дембеле першу половину минулого сезону провів у Борнмуті (9 матчів, 1 асист), після чого вирушив в оренду в Осер (12 поєдинків).

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