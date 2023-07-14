Клуб Забарного офіційно відпустив гравця в Чемпіоншип
14 липня 12:15 - Читать на русском
Вінгер Сірікі Дембеле продовжить кар'єру в другому за силою англійському дивізіоні.
Борнмут у своєму твіттері оголосив про повноцінний перехід Сірікі Дембеле в Бірмінгем.
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Сторони не розголошують суму трансферу. Контракт Сірікі з представником Чемпіоншипа розрахований на 3 роки.
Зауважимо, що Дембеле першу половину минулого сезону провів у Борнмуті (9 матчів, 1 асист), після чого вирушив в оренду в Осер (12 поєдинків).
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