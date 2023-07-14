Клуб Забарного официально отпустил игрока в Чемпионшип
14 июля 12:19 - Читати українською
Вингер Сирики Дембеле продолжит карьеру во втором по силе английском дивизионе.
Борнмут в своем твиттере объявил о полноценном переходе Сирики Дембеле в Бирмингем.
Забарный принял участие в разгромной победе Борнмута, Арсенал без Зинченко не может выиграть и "привозит" смешные голы
Стороны не разглашают сумму трансфера. Контракт Сирики с представителем Чемпионшипа рассчитан на 3 года.
Заметим, что Дембеле первую половину прошлого сезона провел в Борнмуте (9 матчей, 1 ассист), после чего отправился в аренду в Осер (12 поединков).
МЮ открыл сборы принципиальным спаррингом – дети затмили взрослых, звездный новичок насмешил
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter