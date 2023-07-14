Вингер Сирики Дембеле продолжит карьеру во втором по силе английском дивизионе.

Борнмут в своем твиттере объявил о полноценном переходе Сирики Дембеле в Бирмингем.

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Стороны не разглашают сумму трансфера. Контракт Сирики с представителем Чемпионшипа рассчитан на 3 года.

Заметим, что Дембеле первую половину прошлого сезона провел в Борнмуте (9 матчей, 1 ассист), после чего отправился в аренду в Осер (12 поединков).

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