"Коли немає якихось завдань, людина, мабуть, заслуговує на якийсь шанс, але рівень терпіння у керівників ЛНЗ, мені здається, десь на межі. Розмови про відставку були ще до цього матчу. А прямо після матчу я намагався зв'язатися з керівниками ЛНЗ і один з них мені написав, що "Зараз коментарів не буде".

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Я це трактую, як те, що тепер це питання буде обмірковуватися дуже і дуже серйозно. Це розмова не про те, що ЛНЗ міг взяти одне або три очки. Тут про те, що керівники клубу хочуть вже бачити якусь феєрію, прям зараз", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, ЛНЗ програв на останніх хвилинах Руху (0:1), пропустивши вирішальний гол з пенальті після необачної гри Арада Бара.

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