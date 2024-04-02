“Когда нет каких-то задач, человек, видимо, заслуживает какого-то шанса, но уровень терпения у руководителей ЛНЗ, мне кажется, где-то на пределе. Разговоры об отставке были еще до этого матча. А прямо после матча я пытался связаться с руководителями ЛНЗ и один из них мне написал, что ”Сейчас комментариев не будет“.

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Я это трактую, как то, что теперь этот вопрос будет обдумываться очень и очень серьезно. Это разговор не о том, что ЛНЗ мог взять одно или три очка. Здесь о том, что руководители клуба хотят уже видеть какую-то феерию, прям сейчас", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, ЛНЗ проиграл на последних минутах Руху (0:1), пропустив решающий гол с пенальти после опрометчивой игры Арада Бара.

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