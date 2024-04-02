"Через результат емоції негативні, але треба віддати належне гравцям, вони змагались і бились на всі 100%. Не дивився епізод з пенальті. Я ніколи не коментую рішення арбітра. Поразка – це поразка. Дуже болюча, на 95-й хвилині з пенальті.

Переможний пенальті на 90+4 у відеоогляді матчу Рух – ЛНЗ – 1:0

Я завжди себе погано почуваю після поразок, але думаю, що хлопці професійні гравці, і вони рухаються далі. Завжди ставлю для себе завдання, що потрібно вигравати у кожній зустрічі. Зараз нам треба награвати склад і брати очки, які нам ще потрібні. Думаю, ті гравці, які в нас зараз є… Якщо ми зіграємось – це десь зона єврокубків", – поділився Дулуб в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, ЛНЗ програв Руху (0:1), пропустивши з пенальті в компенсований час. Після цієї гри черкасці залишились дев'ятими з 25 очками в активі.

Рух вирвав перемогу над ЛНЗ завдяки пенальті Притули на 90+4 – подвійна підстава від легіонера черкасців