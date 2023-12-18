Аталанті належало довести, що перемога над Міланом не була випадковою, адже до того було одне очко за чотири тури. У Салернітани справи ще гірші, але від неї ніхто й не очікує подвигів. Втім, саме підопічні Філіппо Індзагі відкрили рахунок вже на 10-й хвилині. Пірола замкнув подачу Кандреви зі стандарту. В першому таймі гості більше в площину воріт не били.

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Натомість бергамці активно шукали спосіб змусити капітулювати Бенуа Костіля. Марнотратством страждав Адемола Лукман. Щонайменше три хороші моменти створили йому партнери, але нігерієць так і не зміг відзначитися. Так, удари були точними, але голкіпер з ними впорався.

Героєм початку другого тайму став Луїс Мурієль. Вже через дві хвилини після перерви колумбієць зрівняв рахунок. Чудовий удар з лету метрів з п'ятнадцяти точнісінько у дев'ятку. Претендент на те, щоб називатися шедевром. Досвідчений форвард забив у третьому матчі поспіль, що з ним трапилося лише вдруге за час виступів у складі Аталанти. Попередній випадок трапився рівно три роки тому – тоді також серія почалася в грудні й розтягнулася на шість матчів.

Згодом Костіль вкотре засмутив Лукмана, взявши його удар. Однак рівновага трималася недовго. Мурієль увірвався в штрафний, віддав на Адемолу, і той нарешті замість удару зробив передачу. Пашаліч вивів Аталанту вперед. Колумбієць виконав свою частину роботи й пішов відпочивати, поступившись місцем Шарлю де Кетеларе.

Пів години бельгійцю вистачило, щоб також стати одним із найкращих гравців матчу. За свій гол де Кетеларе має дякувати Скальвіні, який викотив йому на вільний простір. На останній хвилині основного часу Шарль також оформив асист. Шкода лишень, що допоміг відзначитися гравцю родом із московії.

Друга перемога поспіль знову зробила Аталанту претендентом на Лігу чемпіонів, відставання до четвертого місця становить лише два очки. Салернітана залишається останньою без видимих перспектив врятуватися від вильоту.