Віктор Коваленко поставив на коліна Наполі! Чемпіон Італії у рідних стінах приймав Емполі, видавши доволі блідий матч з низькою кількістю моментів. Господарі не награли навіть на один очікуваний гол, організувавши лишень кілька дальніх ударів та перспективних епізодів без завершення. Тосканці досить впевнено тримали партенопейців на дистанції.

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Основний час завершився з рахунком 0:0. Коваленко вийшов на 71-й хвилині й довгий час не виділявся, хоча й не провалювався – він не втрачав своїх зон і непогано підтримував командний рух без м'яча. Все було в темп. На чужій же половині Вітя мав тільки декілька скидок та підхоплень нічийного м'яча.

А на 1-й компенсованій Коваленко взяв та й забив. І як! Наш земляк відкрився на правому куті штрафного, прийняв пас від Ебуехі й надзвичайно красиво пробив під дальню стійку – м'яч влетів у сітку з рикошетом від каркасу! 0:1!

Цей гол став дебютним для Віктора у складі Емполі. Крім того, він став лишень другим для екс-"гірника" у Серії А. Неймовірно, але попередній гол Коваленка у чемпіонаті Італії трапився аж 757 днів тому – 16 жовтня 2021 року (забив Салернітані за Спецію). Нині ж точний постріл українця приніс Емполі сенсаційну перемогу!

Як наслідок, Наполі втратив шанс обійти Мілан і піднятись на третю позицію. Чемпіон залишився четвертим, ризикуючи випасти за межі ЛЧ вже за підсумками цього туру. Схоже, Коваленко ще й залишив неаполітанців без тренера – італійські ЗМІ писали, що цей матч буде вирішальним для Руді Гарсії.

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